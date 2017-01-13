| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
 首頁 > 社會

劉喬安涉詐欺案出庭 腳踩粉紅喬登12代搶眼

2017-01-13  15:48

〔記者謝君臨／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安（現改名劉依涵）之前遭《壹週刊》報導是援交妹，但她卻堅稱是去飯店賣酒，否認援交，檢方勘查LINE對話紀錄等相關事證，認定她涉嫌作偽證，日前將她起訴；今天下午2時許，劉女再度因詐欺案現身北檢，檢方訊後將她請回，面對記者詢問，她說：「交友要謹慎！」

今天下午2時許，劉女穿著黑衣黑褲，腳踩粉紅、白配色的「喬登12代」，至北檢三樓等待開庭，記者趨前詢問，她僅回：「不好意思，我在等開庭。」隨即低頭整理資料；直到4點半結束庭訊後，她才表示今天是因之前開法式餐廳經營不善倒閉，遭合夥人提告詐欺一案前來，還呼籲「交友要謹慎！」

其實本案於去年9月經北檢調查後，已認定詐欺罪證不足，將劉喬安不起訴，但因告訴人聲請再議獲准，高檢署認為全案仍有疑點，將案件發回北檢重查，檢察官今再傳劉女釐清案情。

廣告
  • 「太陽花女王」劉喬安因開法式餐廳經營不善倒閉，遭合夥人提告詐欺一案，今天下午現身北檢出庭。（記者謝君臨攝）

    「太陽花女王」劉喬安因開法式餐廳經營不善倒閉，遭合夥人提告詐欺一案，今天下午現身北檢出庭。（記者謝君臨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉喬安 太陽花女王 援交妹 詐欺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：劉喬安涉詐欺案出庭 腳踩粉紅喬登12代搶眼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.