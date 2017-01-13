劉喬安涉詐欺案出庭 腳踩粉紅喬登12代搶眼

2017-01-13 15:48

〔記者謝君臨／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安（現改名劉依涵）之前遭《壹週刊》報導是援交妹，但她卻堅稱是去飯店賣酒，否認援交，檢方勘查LINE對話紀錄等相關事證，認定她涉嫌作偽證，日前將她起訴；今天下午2時許，劉女再度因詐欺案現身北檢，檢方訊後將她請回，面對記者詢問，她說：「交友要謹慎！」

今天下午2時許，劉女穿著黑衣黑褲，腳踩粉紅、白配色的「喬登12代」，至北檢三樓等待開庭，記者趨前詢問，她僅回：「不好意思，我在等開庭。」隨即低頭整理資料；直到4點半結束庭訊後，她才表示今天是因之前開法式餐廳經營不善倒閉，遭合夥人提告詐欺一案前來，還呼籲「交友要謹慎！」

其實本案於去年9月經北檢調查後，已認定詐欺罪證不足，將劉喬安不起訴，但因告訴人聲請再議獲准，高檢署認為全案仍有疑點，將案件發回北檢重查，檢察官今再傳劉女釐清案情。