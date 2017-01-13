時薪180元的密醫執醫14年 真假醫護全送辦
2017-01-13 15:18
時薪180元的曹姓密醫（右）執醫14年，被高雄檢警查獲，真假醫護人員全部函送法辦。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕55歲僅高職畢業的曹姓男子，在高市杏安診所當密醫長達14年，衛生局報請雄檢指揮偵辦刑大偵辦，警方喬裝病人看診蒐證，再持搜索票到診所逮捕假醫生曹嫌及3名假護士，恰有1名女病人看診，得知竟是密醫當場愣住，4人坦承犯行。
高雄檢警查出「杏安診所」原名「家庭醫學診所」，5年前由鄭姓老醫生（89歲）進駐執醫，但假醫生曹男早於92年就在診所當密醫，老醫生知情曹男是假醫生，顧及「曹醫生」已有固定病患客群，仍持續讓曹嫌繼續執醫，檢警估算曹嫌當密醫竟達14年，不知情的警察、里長、老師都成受害者，曹嫌和鄭老醫師及鍾姓、詹姓、施姓假護士，全依醫師法、詐欺罪嫌函送，曹嫌依10萬元交保。
檢警指出，鄭老醫生因不會使用電腦，病歷都是用寫的，曹嫌則把他的病人病歷全輸入電腦內，曹嫌供稱原受僱於過世的院長，新院長鄭老醫生知道他沒有醫師執照，支領時薪180元，若有病人打點滴或打針，可另抽成50元。
衛生局表示，該診所屬自費診所，營業時間由上午8點到晚上10點半，鄭老醫負責上午8點到下午4點，曹嫌負責下午4點至10點半，衛生局會同檢警稽查也發現診所雇用職校畢業的鍾女（58歲），同樣沒有護士或護師證照，卻調劑藥品與打針。
警方另傳喚假護士詹女（61歲）、施女（63歲），並查扣診所值班表上到施女名字，詹女、鍾女也坦承是假護士，僅施女辯稱是清潔打掃婦，否認扮假護士，不過，其他假醫護人員證詞，都不利於施女，警方一併將施女函送法辦。
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