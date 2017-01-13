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別再怪女人不會開車了！ 數字證明一切

女性學員考駕照，行前檢測車胎。（記者蔡清華攝）

2017-01-13  15:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕女人、老人真的是道路「三寶」嗎？根據統計數字顯示，台灣去年自小客車肇事件數，近7成是男性駕駛，且死亡車禍年齡層以18～29歲378件（占23.06％）最多。

高雄市區監理所表示，依據交通部統計處去年統計資料，自用小客車肇事件數7萬7849件中，其中有5萬3830件由男性使用者造成，遠高於女性之2萬4019件。

另外，從內政部警政署去年統計A1類道路交通事故肇事者年齡則以18～29歲378件（占23.06％）最多，30～39歲290件（占17.69％）居次，顯示年輕族群肇事率較高。

高雄市區監理所表示，汽車強制險保費等級與肇事統計數據相關，以男性車主保費較高，至於年齡因素，則以年輕的車主保費較高，若以自用小客車為例，在同樣的強制險費率等級，60歲以上車主，男生就可能比女生多繳200多元， 而20歲以下的車主，則要比60歲以上的車主多繳1400多元。

前一年無肇事紀錄之被保險人，投保等級可減1級，而前一年有肇事紀錄、理賠1次，投保費率等級則加3級。

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