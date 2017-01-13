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中信銀內湖購地案 主秘陳永晉籌妥5千萬辦保

2017-01-13  14:37

〔記者溫于德／台北報導〕檢調偵辦中信銀內湖購地案，認定中信銀董事長室專委張明田及主秘陳永晉，主導中信銀高價承購張家人以人頭公司取得的土地，套利8.9億元，昨依違反證交法之特別背信等罪，起訴張明田、陳永晉等人。在押陳男今晨被法官裁定以5000萬交保，稍早已由陳的家人與律師提行李箱裝現金至北院辦保完畢，預料陳將直接自台北看守所離開。

據了解，陳永晉家人得知5000萬的交保金後，今天上午已籌措完畢，並由陳家人與委聘律師一同提至北院辦保，相關程序已辦畢，在法官未再將人提至北院情況下，陳男將自北所直接離開；但交保條件也包括每天晚間8至9時前往轄區派出所報到，因此陳屆時將在派出所現身。張明田部分，因涉犯重罪，仍有串證之虞，法官遂裁定繼續羈押禁見3月。

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  • 中信銀主秘陳永晉（左）被裁定5000萬元交保，陳家人已為他辦保完畢，陳男將自台北看守所離開。（資料照，記者黃耀徵攝）

    中信銀主秘陳永晉（左）被裁定5000萬元交保，陳家人已為他辦保完畢，陳男將自台北看守所離開。（資料照，記者黃耀徵攝）

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