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市警局連月掃黑 檢肅四海幫、中山聯盟分子共35人

2017-01-13  14:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局近月以來發生多起聚眾鬥毆及幫派分子陳抗事件，尤以四海幫及中山聯盟分子最為囂張，市警局在1月11日至13日，推動靖城一號掃黑工作，總計查獲治平對象2件14人，中山聯盟分子8人，其他案類13人。

警方表示，「中山聯盟」原在北市中山區從事泊車、酒店經紀人、安管等份子，透過通訊軟體相互聯絡之群組，屬「跨幫派」及「人力鬥毆相互支援」性質之臨時組合。由於經常涉及聚眾鬥毆暴力事件，雖鄭姓首謀等人已為警方提列「治平專案」目標檢肅到案，但仍有不法份子藉聯盟名義，持續藉機擾亂治安。

有鑑於此，北市刑大受命組成專案小組，鎖定「中山聯盟」及成員，並針對1月7、8日香港人士來台抗議案參與動員陳抗四海幫分子，規劃為期二個月之「靖城一號」專案掃黑行動，並於11日起展開專案查緝行動。

「靖城一號」專案計檢肅到案「治平專案」目標2人為四海幫海巨堂堂主陳子俊、四海幫林姓秘書長及共犯14人、中山聯盟成員共8人，其中5人為通緝犯，各類不法案件11人（強盜1人、槍砲條例1人、毒品5人、其他犯罪4人），並起獲長槍1枝。

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  • 警方靖城一號掃西查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方靖城一號掃西查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

  • 四海幫陳子俊被警方移送。（記者劉慶侯翻攝）

    四海幫陳子俊被警方移送。（記者劉慶侯翻攝）

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