報導引用「雪碧」照片侵著作權？檢：合理使用不起訴

報導引用網紅「雪碧」臉書公開照並註明出處，檢察官認定未侵犯攝影師註作權。（圖擷取自「真雪碧 無雙ss」臉書）

2017-01-13 14:44

［記者黃捷／台北報導］網紅「雪碧」前年與鄒姓攝影師合作外拍，將「雪碧、色情教主」等照片貼在個人臉書粉絲團，同年3、4月間被媒體自由時報、三立電視、今日傳媒引用報導，鄒認為媒體未取得他同意引用，著作權受侵害提告，但因媒體皆有註明出處，檢察官認為照片屬合理使用，處分不起訴。

不起訴指出，臉書服務條款約定：「當您以『公開』設定發佈內容或資料時，即代表您允許所有人存取或使用該資料。』因雪碧無雙臉書將照片設定公開，等於同意不特定人存取或使用。

另因3媒體報導引用有關「雪碧」的照片，皆有註明取自臉書，主觀上難認有違返著作權法之犯意，認定罪嫌不足，不予起訴。