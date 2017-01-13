金錢糾紛 老板開槍打僱工
2017-01-13 14:35
［記者廖淑玲／雲林報導］疑因金錢糾紛，平靜社區傳槍響，廖姓鐵工廠老板開了1槍射傷另一名廖姓員工後棄槍逃逸，現場遺留改造手槍1支，廖男今天落網，警方並在他的自小客車內查獲制式子彈8顆，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送。
昨天下午3點左右，西螺分局勤務指揮中心接獲西螺消防分隊轉報西螺廣興里某戶民宅有人遭槍傷，西螺分局埤源派出所員警趕抵達現場，發現傷者右胸部中彈，現場滿地血跡，遺留改造手槍一支，經緊急送醫急救，目前仍住院治療。
警方調查，開鐵工廠的廖姓男子（40歲）因不堪傷者經常借酒意在工廠裡大吵大亂，甚至預支薪資，已積欠6萬4000元。
昨天下午，不堪其擾的廖男決定要索回欠款，攜帶改造手槍1枝及子彈前往傷者住處，不料一見面就發生口角，廖男拿出手槍與傷者理論，拉扯中不慎扣下扳機射發一顆子彈貫穿傷者右胸，打119求救後因心生恐慌隨即棄槍逃逸，後來被警方逮捕歸案。
偵辦過程，廖男與傷者互推槍枝是對方所有，經警方調查釐清，廖男坦誠槍枝是數年前他在濁水溪河床撿到的，經營鐵工廠的他再予以改造。
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