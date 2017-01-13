屏東掃黑3天逮66人 潘孟安表揚

屏東縣掃黑3天績效卓著，縣長潘孟安特別表揚有功人員。（記者葉永騫攝）

2017-01-13 14:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局進行全縣3天同步大掃黑行動，聲請百張拘票及搜索票逮捕66名嫌犯，查獲槍枝7把、起出犯罪所得1783萬元，過程中有攻堅、與歹徒對峙等驚險行為皆順利完成任務，縣長潘孟安今天特別前往縣警局表揚員警英勇的表現。

縣警局這次的的全縣掃黑行動從10日凌晨起到12日24時止共3天，動員了全縣數百名警方執行，向院檢聲請了100張的搜索票及拘票進行幫派堂口、圍事、槍砲等地點搜索，查獲毒品超過500萬元、槍枝7枝、子彈71發、刀械3把，犯罪所得1783萬元、人民幣2萬元，共計有66名嫌犯被移送法辦。

其中屏東分局查獲恐嚇取財集團，嫌犯手段兇殘，曾拿球棒、鐵棍等毆打被害人還逼迫簽下本票，並且開車撞人造成傷亡，所起出的不法所得達到1350萬元，還有毒品一批。

潮州分局則是在12日查緝高姓毒品通緝犯時，持槍欲引爆瓦斯與警方對峙，所幸警方用溫情及親情攻擊讓高嫌棄械投降，化解危機。

縣長潘孟安對於警方全縣掃黑維護治安的成果相當滿意，今天上午特別到縣警局頒獎表揚有功人員，肯定屏東警方治安維護的英勇好表現。