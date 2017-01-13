台東一男子外出買水 陳屍水圳

2017-01-13 13:54

［記者王秀亭／台東報導］台東市60歲余姓男子昨天晚間騎機車出門買水，卻整夜未歸，其妻今天上午焦急找人，結果在水圳邊發現余男騎乘的電動機車橫躺路邊，警消趕抵現場，沿著水圳找人，結果在3公里外的水閘門發現余男僵硬的遺體。

余男妻子向消防人員表示，余男平時都喝買回來的水，昨晚8時許騎著電動機車出門，就再也沒回家，加上沒帶手機，根本聯絡不到，一早就出門找人，能去的地方都找過了，最後才在水圳旁的產業道路看到他騎出門的電動機車。

消防人員到場後，見電動機車橫躺，研判人可能掉到灌溉水圳裡，沿著水圳找人，不久，消防局獲報疑似有人卡在3公里外的水圳閘門旁，消防人員飛奔過去，將人拉出，余男妻子隨後到現場，確認是余男無誤，但身體已經僵硬，明顯死亡。

余男妻子強忍悲傷，走到丈夫身旁，不斷要死者安心的走，並連絡女兒返家，附近居民說民，這條產業巷道相當狹窄，晚上沒路燈，余男可能不小心失控摔進大圳裡，而真正意外原因仍待警方進一步調查。