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馬術中心欠稅 草泥馬和馬匹上法拍

俗稱「草泥馬」的羊駝，將於桃園分署17日拍賣會中法拍。（桃園分署提供）

2017-01-13  14:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園分署17日早上9點將於桃園區富國路100號「富國法拍市」舉行聯合拍賣，最受矚目的拍賣品當屬3匹馬及1匹俗稱「草泥馬」的羊駝，桃園分署表示，位於龍潭區的「格藍地馬術中心」，因大環境不佳影響經營，積欠多年房屋稅、前員工勞健保費，業主不捨讓馬匹及動產轉手，但希望藉由拍賣清償滯欠稅、費，讓馬場能有東山再起的一天，重新回復昔日風光。

桃園分署表示，「格藍地馬術中心」在80年代由日籍業主經營，是當時台灣馬術設備最齊全的專業馬場之一，18年前舉辦過亞洲盃馬術比賽，培育出不少專業馬術教練，後來轉型從事基礎馬術教學，由於大環境不景氣影響，加上馬匹養育開銷龐大，業主積欠房屋稅、前員工勞健保費遲未清償，日前派員到馬場協調清償計畫。

桃園分署表示，與業主達成協議扣押50多件動產，包括1匹汗血馬、2匹寵物馬及1匹羊駝，將於富國法拍市拍賣，拍賣所得讓業主抵償欠稅、費。

桃園分署表示，拍賣當天除了馬匹、羊駝，另有10輛自小客車、小貨車及各式木雕、椅子、酒品一併進行拍賣，民眾只要攜帶身分證就可搶拍、撿便宜。

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  • 桃園分署17日拍賣會，馬場的馬兒將法拍。（桃園分署提供）

    桃園分署17日拍賣會，馬場的馬兒將法拍。（桃園分署提供）

  • 將拍賣的馬。（桃園分署提供）

    將拍賣的馬。（桃園分署提供）

  • 17日拍賣現場另有10輛自小客車拍賣。（桃園分署提供）

    17日拍賣現場另有10輛自小客車拍賣。（桃園分署提供）

  • 17日拍賣現場另有小貨車拍賣。（桃園分署提供）

    17日拍賣現場另有小貨車拍賣。（桃園分署提供）

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標題：馬術中心欠稅 草泥馬和馬匹上法拍


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