菸品健康捐漲 不肖業者自製私菸牟利
2017-01-13 13:59
〔記者謝武雄／桃園報導〕為推動長照，立法院已經通過菸品健康捐由現行40元漲至60元；也讓走私菸獲利空間大增，海巡署桃園機動查緝隊昨天在桃園市新屋區糠榔里破獲私菸製造工廠，當場查獲1千多條包裝好的香菸及10萬多支未包裝散菸，廠商自創「紅鷹」及「藍鷹」品牌銷售，由於外包裝紙箱還有廣州字樣，研判私菸來源應該是中國大陸。
桃園機動查緝隊於去年9月接獲線報指出，不肖業者看准菸品健康捐又要調漲，在市面蒐集私劣質菸品，包裝後販賣牟利，經過3個多月布線埋伏，昨天一舉查獲該私菸工廠，逮捕61歲張姓男子，查獲2台包裝機器，「紅鷹」、「藍鷹」牌香菸共1033條、散菸10萬4020支，張姓男子另以時薪120元，雇用5名60到70歲的老人家包裝。
桃園機動查緝隊副隊長陳威志表示，新屋這家包裝廠只負責將散菸包裝為成品，至於散菸來源、銷售地點、價格並不知情，查緝隊還要持續追查，研判菸品的來源是中國大陸，不肖業者會以「紅鷹」及「藍鷹」品牌，可以較低的價格在偏遠地區行銷，全案依違反菸酒管理法送辦。
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