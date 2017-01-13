警局發現遭放無主骨灰罈？ 檢方：未接獲警方報驗
2017-01-13 13:59
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市政府警察局記者室內櫥櫃11日被發現放有10罐無主骨骸罈，新北地檢署今表示，並未接獲警方報驗。
檢方指出，板橋分局偵查隊昨曾致電新北地檢署檢察官詢問，該如何處理這批骨駭？因無主骨灰罈上有編號，檢方建議警方先清查是否為之前的證物或扣案物，內裝的到底是人骨還是獸骨？先前是否曾報驗、採證過，查證清楚再決定後續偵辦動作。
今晨「蘋果日報」獨家推播此新聞，上午11時許發出道歉聲明，向新北市警局與相關當事人致歉，表示該骨骸是「台北港特定區區段徵收案」整地時，緊鄰的廖添丁廟附近墓塚發現無主前人骨骸，經公告發包給葬儀業者安置在公有納骨塔內，但得標業者嫌每具遷葬費只能收7千元到8千元太少，因此買通公所人員以獸骨混充人骨浮報費用，公所人員驗收放水，每次可拿10萬元到50萬元回扣。
103年間檢調展開調查，同時業者也向「蘋果日報」爆料此事，並取出10包骨骸，也將骨骸送去法醫研究所化驗，最後放警局記者室儲物櫃暫放，後因處理該新聞記者調線而遺忘此事，並非遭人惡意放置骨骸，全是烏龍一場。
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