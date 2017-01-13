農會選舉防對手當選 竟派小弟強押阻登記

旗山農會選舉傳出為阻止對手當選，竟派小弟強押阻登記。（記者黃佳琳攝）

2017-01-13 13:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄旗美區是高雄重要農業重鎮，下月即將登場的農會理監事改選，地方派系變動將直接影響下屆高雄市長選情，重要性不容忽視。

向來競爭激烈的旗山農會選舉，竟傳出某派會員代表被對手派控制住行動，不但有人家門口被黑衣人站崗，阻止前往農會登記選舉資格，還有老農被強押到戶政機關重辨身份證件，並強迫簽下放棄選舉資格的切結書，黑影幢幢，檢警目前已介入偵辨中。

此次旗山農會選舉應選出會員代表45席，再從當選的會員代表中，推選出理監事、理事長等重要職務，再由當選的理事長指定總幹事人選，負責農業各項事務。據悉，外場派和內場派各推出30多位會員代表人選，只要獲得23席以上，即可掌握農會。

今天是農會會員代表選舉的登記最後一天，據悉，某派為阻擋對手當選人數過半，竟使出「奧步」，派「黑衣人」前往對手的會員代表家門口站崗，企圖製造壓力迫使對方不敢出門登記；還有一名老農為了避免麻煩，把自己的證件和委托書等資料上繳，拜托己方人馬代他前往農會登記選舉資料，竟被對手派小弟強押到戶政機關重辨身份證件，再逼迫他簽下放棄選舉資格的切結書。

檢警指出，目前已接獲相關情資著手偵辨中，除了呼籲雙方陣營和平理性，更強調只要有不法情事傳出，一定法辨到底，還給選舉乾淨的選風。