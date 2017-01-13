逆向行駛國道 老翁稱以為是省道

2017-01-13 13:42

〔記者許展溢／苗栗報導〕74歲彭姓老翁昨晚開著一輛白色轎車，以緩慢速度逆向行駛在國道1號苗栗頭份路段南下車道內線車道，被經過用路人嚇到報案，國道警方趕緊前往現場將老翁攔下，老翁卻對警方說，以為自己開在省道上。

國道2隊造橋分隊指出，獲報後派2輛巡邏警力前往處理，在南下111.8公里處發現彭男以時速約20至30公里行駛在內側車道，看了就令人心驚膽跳，趕緊以封閉車道方式截斷車流，將他帶回。

造橋分隊調查，彭男是南庄人，一個人開車要到頭份市修手機，疑不熟路況，才會從頭份交流道開往國道南下車道，後來察覺走錯路，竟直接在造橋地磅站迴轉，逆向行駛約6公里。

造橋分隊表示，彭男一開始還稱以為自己走的是「省道」，才迴轉行駛在內側車道。

造橋分隊說，由於彭男疑患輕微失智，妻兒也都有智能障礙，是中低收入戶，只有口頭告誡，最後聯絡村長把人帶回。