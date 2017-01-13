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大烏龍！新北市警局骨灰醰竟是媒體放的

新北市警局記者室櫥櫃。（記者余衡攝）

2017-01-13  13:40

〔記者余衡、吳岳修／新北報導〕案情大逆轉！今日《蘋果日報》以獨家新聞刊出新北市警局記者室長年存放無主骨灰，文章及標題還指控是「遭有心人士惡意放置」，數小時後案情急轉直下，表示經調查該骨灰是當時接受業者爆料時暫放記者室，後因處理該新聞記者調線遺忘此事，目前《蘋果》已更正報導內容並向市警局致歉。

2014年間，新北市政府辦理「台北港特定區區段徵收案」時，曾爆發八里區公所民政課課員連龍得，涉藉驗收工程期間挖出的無主骨骸時，向殯葬業者收賄約200萬元並要求招待喝花酒，事後包庇業者以豬骨混充人骨增加重量，浮報遷葬補助費4000萬元的貪污弊案。

根據蘋果報導內容，本月11日上午10點多，一名蘋果記者在整理記者室內務環境，好奇打開放置櫥櫃內的黑色「愛迪達」運動背包，想從中尋找有無主人線索，不料一開打竟發現裡面放有10個深咖啡色的小麻布袋，伸手一摸不但感覺「沙沙的」還夾雜幾塊硬物，仔細一看發現上面寫有「新北市台北港特定區區段徵收遷葬案無主公媽靈骨」，立即通知公關室，找來法師唸經超渡，經該名記者及副局長陳永利連續擲筊，總算擲出「聖筊」將靈骨移至民間禮儀公司安放。

蘋果今日凌晨刊出此則新聞時，標題及內文多次提及靈骨是「遭有心人士惡意放置」，還繪聲繪影提及市警局人員「個個嚇得跳開、紛紛關門閃避」等情狀，不料最後竟查出是自家記者忘了拿走，烏龍一場。

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  • 新北市警局記者室外觀。（記者余衡攝）

    新北市警局記者室外觀。（記者余衡攝）

  • 市警局記者室內擺放未燒化的紙錢。（記者余衡攝）

    市警局記者室內擺放未燒化的紙錢。（記者余衡攝）

  • 市警局記者室內擺放符咒。（記者余衡攝）

    市警局記者室內擺放符咒。（記者余衡攝）

  • 骨灰放在運動背包內。（記者余衡翻攝）

    骨灰放在運動背包內。（記者余衡翻攝）

  • 目前骨灰安放民間禮儀公司。（記者余衡翻攝）

    目前骨灰安放民間禮儀公司。（記者余衡翻攝）

  • 無主靈骨研判與台北港開發案有關。（記者余衡翻攝）

    無主靈骨研判與台北港開發案有關。（記者余衡翻攝）

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