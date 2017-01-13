疑逃出再奔回救員工 新莊廠長遭烈火吞噬亡

火災調查人員到現場採證。（記者王宣晴攝）

2017-01-13 13:32

〔記者陳薏云、王宣晴／新北報導〕今天上午11時許，新北市新莊區中正路上的「響益精機」螺絲工廠，今上午11時許疑似變電箱爆炸，火舌蔓延，其中51歲曹姓廠長一開始逃出，卻又奔回火場，疑似為了救2樓的3名員工，卻自己困在2樓廁所，警消救出時已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

警消出動17個分隊、1個中隊、1個大隊及南雅重機械部隊，合計消防人員151人，火勢於12時撲滅，現場燃燒面積50坪（1樓45坪，2樓5坪），更延燒到後方民宅20坪，共造成1人死亡4人受傷。

警消初步根據目擊者及現場勘查，應是1樓後方的變電箱爆炸，引發火警，當時工廠內約有7名員工，聽到爆炸聲響後立刻逃出，但曹男疑似為了尋找樓上的受困員工，又在跑回火場，最後在2樓受困，躲在廁所裡仍抵擋不了火舌，警消將其救出時，發現他臉部多處挫傷，應是逃跑時不慎跌倒造成，另全身40%燒燙傷。

曹妻當時則順利逃出，僅些微嗆傷，看著老公被抬出來，傷心欲絕，堅持要陪著老公搭同台救護車送醫，直到將老公安全送抵後，自己才去就醫，不料曹男仍回天乏術，夫妻從此天人永隔。

其餘受傷的3名則是43歲蔡姓女子、31歲吳姓男子以及40歲黃姓女子，皆輕微嗆傷送醫，目前工廠的47歲陳姓負責人正在丹鳳派出所製作筆錄，其妻則坐在工廠外頭哭紅眼，看著畢生辛苦的工廠付之一炬，詳細火災原因仍待釐清。