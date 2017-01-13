九旬高齡老婦搭公車迷途 暖警耐心協助返家

2017-01-13 13:18

〔記者邱俊福／台北報導〕1名91歲的高姓獨居老婦人昨天搭公車到萬芳社區終點站還不下車，同車民眾猜測應是坐錯公車，便請求警方協助，北市警文山第一分局萬芳派出所警員黃智為經跟老婦慢慢聊天，過濾拼湊隻字片語，終確認她身分，護送返回新北市住處，獲得附近居民讚揚。

警方說，昨天10時許，高姓老婦從新北市搭乘欣欣客運公車後一直坐到終點站萬芳社區都沒下車，同車民眾詢問高婦想要在哪裡下車及住家地址，但高婦支支吾吾無法應答，民眾便帶著高婦到派出所請求警方協助。

黃員經耐心詢問過濾拼湊老婦的隻字片語，確認身分後，發現是老婦記錯了地址，便親自將老婦載送回新北市深坑區，附近居民看到後，對警員深表肯定。

警方說，家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，並載明聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方也可協助其返家。