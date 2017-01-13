林俊杰詐保案覓保無著 檢方聲押禁見
2017-01-13 13:20
〔記者謝君臨／台北報導〕三軍總醫院神經科部週邊神經科主任林俊杰，涉嫌勾結勞保黃牛，製作不實失能診斷書，詐領高額保險費，不法獲利逾6千萬元；檢廉昨約談林男等15人到案；據悉，林坦承部分犯行，清晨檢察官訊後以涉犯詐欺等罪，諭令200萬元交保，但他因覓保無著，檢察官再次開庭訊問後，向法院聲押禁見林男。
至於4名勞保黃牛，檢方訊後認為陳俊男、李慶順、張明源涉有重嫌，說詞避重就輕，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，毛智玲20萬元交保，另10名共謀詐保的被保險人，其中9人分別以3萬元至8萬元不等金額交保，另1人請回。
林俊杰為國防醫學院醫學士，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長包含一般神經科疾病診斷、睡眠障礙相關疾病，以及失智症等。
檢廉接獲檢舉，林俊杰涉嫌於103年6月起，勾結1對夫妻檔及另2名勞保黃牛，在2年半的時間內，以每件1萬5千元的代價，製作不實失能診斷書，藉以讓被保險人符合勞保失能認定，個人不法獲利約500萬元，被保險人持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛7、3分帳，全案不法獲利逾6千萬元。
全案源於勞保局政風室清查列管醫師，發現林俊杰開立失能診斷書的數量明顯偏多，再加上外界對其風評似有耳語，進而展開追查，發現疑有弊端，通報廉政署後報請台北地檢署指揮偵辦。
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