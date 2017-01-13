警車押解嫌犯途中被追撞 幸無人傷亡

2017-01-13 13:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新興分局五福二所1輛巡邏車今押解公共危險嫌犯送往高雄地檢署，不料半路突被人從後連環追撞，賓士撞BMW再撞警車，造成警車保險桿受損，所幸無人傷亡，警方迅速排除狀況，虛驚一場。

新興分局五福二所呂姓等警員2人於今天上午8時許，自市刑大拘留室押解謝姓公共危險嫌犯，準備送往高雄地檢署途中，沿著自由路行駛，經過自由、中安路口，突被52歲黃姓婦人駕駛賓士車從後連環追撞，她先從後撞上35歲黃姓男子駕駛的BMW車，BMW車又從後追撞前方警車。

鳳山警方據報到場處理，初步認定黃婦未留意車前狀況，駕車從後追撞2車，造成BMW、警車後方保險桿受損，違規肇事責任明確，警方待處理完交通事故後，繼續執行解送嫌犯至地檢。