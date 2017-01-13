嗆殺廢死聯盟執行長幼子 男子無罪

2017-01-13 14:12

〔記者楊國文／台北報導〕去年3月發生王姓男子在北市內湖隨機割喉殺害4歲女童案，引起國人同聲譴責之際，李姓男子因媒體報導「廢死聯盟執行長林欣怡談殺童案：死刑無助問題解決」的新聞，對林欣怡心生不滿，在「柯文哲白色力量公民論壇」上留言，嗆說「找出她住處，我去殺她幼子至親試試，看她怎麼說，反正她反對執行死刑」等話，檢方偵查後將李男依恐嚇罪起訴，一審也判拘役20天，但高等法院認定林女是在李男查獲後才知此事，並證稱「很難說害怕或不害怕」，恐嚇罪證據不足，今改判無罪定讞。

近年來，國內重大殺人案，甚至殺童案屢見不鮮，廢死聯盟因主張廢除死刑，屢遭部份人士抗議，甚至放狠話恐嚇等情事，時有所聞。

檢警傳訊李姓男子到案，他辯稱僅對林欣怡的言論表達看法，並非要恐嚇她。但檢方認定李男所「我去殺她幼子至親試試」等話，已構成恐嚇罪，將他聲請簡易判決，台北地院審理後判他拘役20天，得易科罰金2萬元。

李男不服上訴高等法院，高院指出，檢方偵查期間並未傳訊林欣怡調查，她是直到收到檢察官聲請簡易判決的通知書後才知悉此事，且在高院庭訊時表示，「我很難說害怕或不害怕，因為這樣的留言太多了」，認為李男已被查獲，不致危害林欣怡的安全，其行為應屬於恐嚇罪所不罰的未遂犯，因此今改判無罪定讞。