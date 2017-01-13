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高市刑大破地下簽賭站 查獲夫妻檔組頭

2017-01-13  12:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕妻子沉迷簽賭還忘煮飯給小女兒吃，氣到丈夫向高市刑大報案，警方進而破獲夫妻檔簽賭站，逮捕蘇姓組頭夫妻及5名兼差員工，賭博前科的蘇嫌見警方上門，忍不住說：「那麼久沒被抓，是該繳稅金了」。

刑大偵六隊指出，55歲蘇嫌利用病母的透天厝，白天租人賣菜為幌子，晚上變身地下簽賭站，以「金利」組頭之名，透過架設簽賭網站、傳真、LINE、簡訊、E-MAIL等方式，對外接受簽注單，經營簽賭項包括六合彩、大樂透、今彩，以及二、三星和特尾。

警方調查，該簽注站幾乎天天開賭，每天都有大量賭資進出，組頭蘇嫌的母親住2樓，不知道兒子、媳婦平日在4樓經營簽賭站，初估簽賭金額超過3000萬元，刑大偵六隊獲報，警方今依賭博罪嫌將7人送辦。

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  • 警方控制現場，逮捕地下簽注站的工作人員。（記者黃良傑翻攝）

    警方控制現場，逮捕地下簽注站的工作人員。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市刑大查獲地下簽賭站，逮捕蘇姓大組頭（右三）及收牌等共犯，查扣大批傳真機和簽注單。（記者黃良傑翻攝）

    高市刑大查獲地下簽賭站，逮捕蘇姓大組頭（右三）及收牌等共犯，查扣大批傳真機和簽注單。（記者黃良傑翻攝）

  • 地下簽賭站還在網路架設簽賭網站，研判賭金超過3千萬，規模不小。（記者黃良傑翻攝）

    地下簽賭站還在網路架設簽賭網站，研判賭金超過3千萬，規模不小。（記者黃良傑翻攝）

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標題：高市刑大破地下簽賭站 查獲夫妻檔組頭


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