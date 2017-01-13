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台中歌劇院淪直銷發表會 4月還有賓士汽車包場

2017-01-13  12:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中國家歌劇院本月10日外借給直銷業者舉辦新品發表會，外界嘩然，歌劇院今天公開說明，節目暨企劃部經理王偉齡指出，歌劇院除政府補助也需自籌收入，場地在多元使用下，該商業活動申請日為檔期空檔，經評議委員審議也合於場地租借辦法才外租，收入共80萬，但對外借指責傷害歌劇院形象，歌劇院會虛心指教，並考慮修改租借辦法，但在4月仍有一場賓士汽車貴賓會員包場活動。

賓士汽車在歌劇院包場活動將於4月平日在中劇場舉行，可容納800人，第一天裝檯的場地租金為6萬，第2天活動場租為45萬，2天場租共51萬。

王偉齡強調，歌劇院場地租借會以表演藝術、公開售票為優先排檔，這是使命，扶植表藝的發展，有空檔的場地才考慮給其他單位租借包場的非公開售票活動，她也舉例，今年共有5場非表藝的包場活動申請，但通過僅本月舉行的直銷業者與4月的賓士汽車活動。

王偉齡補充說，本月10日包場的捷斯公司使用的檔期其實完全無人申請，週一裝檯，週二辦活動，這是最少人使用的檔期，因為歌劇院週六日的票房最好，週五相對困難，更別說平日，賣票壓力大，票房都以週末為主。

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  • 台中國家歌劇院節目暨企劃部經理王偉齡對外說明。（記者蔡淑媛攝）

    台中國家歌劇院節目暨企劃部經理王偉齡對外說明。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中國家歌劇院大劇院出借給直銷商舉辦新品發表會。（取自網路）

    台中國家歌劇院大劇院出借給直銷商舉辦新品發表會。（取自網路）

  • 台中國家歌劇院大劇院出借給直銷商舉辦新品發表會。（取自網路）

    台中國家歌劇院大劇院出借給直銷商舉辦新品發表會。（取自網路）

  • 台中國家歌劇院大劇院有２千個座位。（國家歌劇院提供）

    台中國家歌劇院大劇院有２千個座位。（國家歌劇院提供）

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