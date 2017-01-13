大膽！分駐所對街偷香油錢 賊10分鐘內被逮

2017-01-13 12:40

〔記者曾迺強／梅山報導〕竟趕在太歲頭上動土！葉姓男子（52歲）昨（12）日前往嘉義縣梅山鄉玉虛宮參拜，趁著下午人潮較少的空檔偷竊900元香油錢，廟祝聽聞警鈴聲大作，趕快跑到對面的竹崎警分局梅山分駐所報案，警方在10分鐘內就在梅山街區抓到嫌犯，廟方人員及信眾紛紛向警方豎起大拇指稱「讚」。

警方調查，葉嫌昨趁下午四下無人，拿起鑰匙隨機開啟「太歲殿」的香油錢箱，試了數次開啟後，警鈴聲大作，葉嫌情急之下竊走900元香油錢，隨即逃奔而去。

梅山分駐所所長劉光浩聽到廟祝追喊抓賊，率員全所傾巢而出圍捕竊嫌，不到10分鐘就在梅東村新興路與大坪路口發現葉嫌，除了在其身上查獲贓款900元，連丟在路邊的作案鑰匙也一併找回來，人贓俱獲。