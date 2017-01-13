「淘金網｣賭博網站專供中國民眾下注 半年賭資高達9億元

2017-01-13 13:03

〔記者邱俊福／台北報導〕｢淘金網｣賭博網站，涉嫌將客服中心設置在台中市，專提供歐洲足球賽事給中國民眾簽注，刑事局偵二大隊第三隊，今天宣布搗破，逮游等3人到案，經初步調查，該機房去年7月開設至今，累計賭資約9億元，全案依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，該網站賭博客服中心，雇用數十名員工，以24小時分3班制方式，全天候提供賭客線上諮詢服務，協助解決各項疑難雜症，並兼做業務行銷，透過簡訊、通訊軟體及網路雲端等管道攬客，而網站功能相當方便且人性化，註冊時需填寫銀行帳號及設定提款密碼，以利賭客以網路銀行或支付寶等方式進行線上簽注，每日賭注輸贏金額，皆可即時於帳戶內執行匯出、入功能。

38歲男子游家彥等3人被逮後，聲稱接受幕後老闆遠端遙控，分別以月薪3萬3000元至3萬5000元聘僱。

警方是接獲線報，指稱於台中市西屯區的高級辦公大樓內，設有賭博網站後，遂展開跟監蒐證，於前日見時機成熟，動手查緝，現場逮游等3人，並查扣筆記型電腦、手機及會員簽注資料一宗等贓證物，依法送辦。