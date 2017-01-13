新莊工廠竄火 1人到院前無生命跡象

2017-01-13 12:22

〔記者陳薏云、王宣晴／新北報導〕今天上午11時許，新北市新莊區中正路上的3層樓五金車床工廠發生火警，現場竄出濃密黑煙，新北市消防局派出大批人力趕赴救援，發現1至3樓全面燃燒，警消目前救出4人，一名51歲男子以無生命跡象，緊急送往迴龍醫院，另3名則意識清醒，目前警消仍在處理殘火，請民眾勿圍觀以免發生危險。

新北市消防局表示，火勢於12點02分撲滅，燃燒面積50坪，2樓救出一名51歲男廠長，無生命跡象送迴龍醫院，3名員工（1男2女）自行逃出意識清醒，分送亞東醫院及衛福部台北醫院。詳細起火原因仍待調查。