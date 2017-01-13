空官生疑酒醉墜樓命危 高雄國軍總醫院迴避敏感問題

高雄國軍總醫院以檢方調查及個人隱私為由，拒絕說明郭生有無酒精反應等敏感問題。（記者洪定宏攝）

2017-01-13 12:09

〔記者洪定宏／高雄報導〕空軍官校被踢爆疑似學生集體酗酒，其中郭姓學生墜樓受傷，送醫急救後仍有生命危險。高雄國軍總醫院今天說明郭生傷勢，卻對有無酒精反應等敏感問題，以檢方調查及個人隱私為由，拒絕進一步說明。

院方指出，本月6日上午，郭生從岡山分院轉到該院急診室，進行電腦斷層掃描，發現頭部外傷及硬腦膜下出血，手術2小時後，在加護病房觀察，昏迷指數4，尚未脫離險境。

媒體追問郭生到院時有無酒味？有無酒精反應？院方以檢方調查及個人隱私為由，拒絕說明，僅強調相關血液分析資料，都已交給檢方調查。

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