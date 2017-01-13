好快！冷凍物流車疑闖紅燈 輾斃女騎士

2017-01-13 12:32

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午5時許，一名51歲李姓女騎士，行經新北市中和區環河西路與中原街口，停在機車專用道要待轉，燈號一變路燈李女便左轉，卻遭後方車速飛快的直行冷凍物流車撞上並輾過，導致李女頭顱變形，送醫仍宣告不治。

警方調查，楊姓冷凍物流車駕駛，1天做3份工作，今凌晨開著送營養午餐的冷凍物流車，要前往板橋送貨，行經該路口時，疑似直行燈號轉紅燈，煞車不及，直接撞上左轉的李女，女騎士身體遭冷凍車輾過，導致頭顱變形、身體多處骨折，倒臥在馬路中，經送往雙和醫院，仍宣告不治。

警方對楊男實施酒測值為零，車禍詳細原因仍待釐清，警方訊後將楊男依過失致死罪送辦。

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