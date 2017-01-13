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掃黑行動查緝成果 內政部長肯定

內政部長葉俊榮（左二）到場了解查緝成果，並表揚有功人員。（記者邱俊福攝）

2017-01-13  12:20

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署動員全國警力，今展開掃黑行動，同時針對幫派的金流「網路賭博」，重點掃蕩，目前檢肅到案治平專案目標四海幫海巨堂堂主陳子俊等6人到案，並掃蕩「天下九州現金網」、「淘金網」2大賭博網站等61件、106人，另運動簽賭46件50人、六合彩簽賭567件692人、職業賭場86件513人，其他賭博25件79人。

內政部長葉俊榮到場了解查緝成果，並表揚有功人員，他強調，近期因不斷發生幫派分子隱身或以人民團體作為包裝，動員幫眾假借參與公共議題進行陳抗，介入政治，干擾民主核心價值，將以零容忍態度，嚴辦到底，保障社會安定。

治平對象除四海幫海巨堂堂主陳子俊，尚有竹聯幫蘭堂堂主李昭明、竹聯幫豹堂臺中分會分會長陳桑邦、竹聯幫龍堂堂主陳木森、竹聯幫雷堂大哥馮澄宇。

刑事局副局長紀明謀主持說明會時，表示政府掃黑行動不會停止，將持續以貫澈掃黑三打策略，針對「幫派分子」、「犯罪的幫派分子」、「囂張犯罪的黑道分子」強力檢肅偵辦，以收震懾之效。

內政部長葉俊榮到場了解查緝成果，並表揚有功人員。（記者邱俊福攝）

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