新北新莊工廠火警 傳有民眾受困

2017-01-13 11:44

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午11時許，新北市新莊區中正路上的3層樓鐵皮工廠發生火警，現場竄出濃密黑煙，新北市消防局派出大批人力趕赴救援，目前傳出2樓有民眾受困，警消仍在尋找工廠關係人。