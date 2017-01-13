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新北新莊工廠火警 傳有民眾受困

2017-01-13  11:44

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午11時許，新北市新莊區中正路上的3層樓鐵皮工廠發生火警，現場竄出濃密黑煙，新北市消防局派出大批人力趕赴救援，目前傳出2樓有民眾受困，警消仍在尋找工廠關係人。

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  • 新北市新莊發生3層樓工廠火警，目前傳出2樓有民眾受困。（記者王宣晴翻攝）

    新北市新莊發生3層樓工廠火警，目前傳出2樓有民眾受困。（記者王宣晴翻攝）

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