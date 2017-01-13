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收錢卻不做愛 男怒控女詐欺

2017-01-13  12:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子去年6月中旬與林姓女子約定進行性交易，但林女收了錢，卻沒有履約。一個月後，黃男又找林女陪酒，林卻從黃男的皮夾抽走現金，引起爭執，黃男出手打人，雙方互告。基隆地檢署檢察官調查後，認為黃男動手毆林女事證明確，將黃男起訴，另林女涉及傷害及詐欺等罪因罪證不足予以不起訴處分。

黃男向檢察官表示，本來與林女約好進行性交易，卻拿錢不辦事，後來在找她陪酒，卻又拿自己皮夾內的現金，要她返還未果，才會發生扭打情形。

林女則向檢察官供稱，確實有和黃男共處一室陪他飲酒，但沒答應要與黃男進行性交易，被打時也未還手。

基隆地檢署檢察官調查後認為，林女是否拿錢不辦事，只有黃男單一指控，並無錄音、錄影等證據佐證，罪證不足，另傷害部分對照雙方傷勢，林女較黃男嚴重，黃男的傷勢可能是打人時自已造成，予以林女不起訴處分。

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  • 基隆地檢署今依傷害罪起訴打人的黃姓男子。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署今依傷害罪起訴打人的黃姓男子。（記者吳昇儒攝）

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