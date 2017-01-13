首例！前檢察官陳正達包庇走私 重判7年6月確定

2017-01-13 11:55

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄地檢署前檢察官陳正達、調查局前調查員蔡俊士被控栽槍及包庇走私貨櫃圖利私梟案，案件纏訟12年，最高法院維持高雄高分院更四審見解，依速審法酌減刑度後，仍認定陳、蔡兩人敗壞官箴、惡性重大，依違反貪污治罪條例「包庇走私罪」等罪，重判陳正達7年6月徒刑、蔡俊士8年8月徒刑，全案定讞。

一、二審均判陳正達無罪，認為陳未參與走私槍械和栽贓，被蔡俊士欺騙才發文放行貨櫃，經最高法院撤銷發回，更一審到更四審皆改判有罪，各判4年至7年半不等徒刑，陳另被控走私槍械及栽贓部分，歷審均以罪證不足判無罪。

判決指出，91年間，擔任海調站調查員的蔡俊士，因偵辦「海國食品貿易行」負責人趙崇傑走私貨櫃案，獲悉趙等人曾自菲律賓走私槍械嫁禍他人詐領檢舉獎金，竟與時任檢察官陳正達共謀，吸收趙崇傑等人走私槍械、香菇和洋菸，並由陳正達發函海關，佯稱辦案需要而放行貨櫃，以便逮捕來領貨櫃的歹徒。

91年至93年間，陳、蔡兩人共違法放行32只貨櫃，其中2只貨櫃被海關查驗發現夾藏走私香菇，另2只貨櫃則夾藏槍械，後因走私槍枝數量短少引發集團內訌，私菸貨主許福泰於92年5月間被捕後懷疑遭人陷害，在市警局拘留所自殺未遂，檢方才重啟調查，將陳、蔡兩人起訴。