僅高職學歷無醫護藥師執照 密醫診所遭查獲

2017-01-13 11:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市衛生局今天上午發布訊息指出，本月10日配合檢警在前金區某診所，查獲僅高職學歷且無醫、護或藥師執照的曹姓男子、鍾姓女子，從事醫療、藥品調劑及注射等醫療輔助行為，全案由高雄地檢署偵辦中。

衛生局指出，稽查人員與高市刑大偵八隊、新興警分局員警進入診所，看到曹姓男子在診間對1名民眾問診，診間外有2名女子等候，另有2名女子吊掛點滴躺在病床，曹男坦承僅高職畢業，沒有醫師執照就從事醫療行為。

另有鍾姓女子坦承為高職畢業，不具藥事或護理人員執照，就從事藥品調劑及注射等醫療輔助行為。警方查扣電腦、病歷等資料，並帶回涉案人員偵訊後移送法辦。

衛生局稽查人員也查獲過期藥品，將依違反藥事法第21條第6款、第90條規定，裁處3萬元以上、2千萬元以下罰金。診所其他人員是否涉及行政違規部分，衛生局將配合檢警偵辦，並持續監控及管理。

衛生局指出，醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，處10萬元以上50萬元以下罰金，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。

藥師法第24條規定，未取得藥師資格擅自執行藥師業務者，處6萬元以上30萬元以下罰金。護理人員法第37條規定，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，當事人及其雇主各處1萬5000元以上15萬元以下罰金。