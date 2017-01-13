前棒球國手梁如豪父親車禍 警查行車紀錄器真相

2017-01-13 11:52

〔記者陳薏云／新北報導〕前La new熊投手梁如豪昨在臉書貼文，83歲的父親11日於新北市中和區發生車禍，卻找不到肇事者，並表示父親還在「加護病房」觀察，中和交通分隊警方昨收到一段民眾提供的行車紀錄器，拍下梁父車禍前身影，只見梁父當時於快速道路匝道的快車道停等紅燈，起步時前輪疑似「翹孤輪」，但因行車紀錄器並未拍到車禍瞬間，警方將持續調查詳細車禍原因。

梁如豪PO文表示：「中和中正路接近雙合（和）醫院的十字路口，我的父親被撞，現在還在加護病房觀察，麻煩大家幫忙尋找肇事者」由於該路口沒有監視器，警方到場後只看到梁父的機車倒在中正路上，所幸陸續有民眾提供行車紀錄器，警方也將釐清車禍真相。

據了解，11日下午3時許，梁父正要去剪髮，騎機車從和城路一段準備接中正路時，疑似將車牽到快速道路下匝道的快車道口，且影片中梁父機車啟動後，前輪明顯翹起，接著就不明原因發生車禍，另警方也鎖定車禍前最接近梁父的一輛座休旅車，也將通知駕駛到分隊上說明，釐清車禍原因。

救護人員到場時，梁父牙齒斷裂，地上滿是鮮血，問他怎麼摔的，梁父彷彿失了魂直說「我不知道我不知道」，送往醫院後發現梁父有顱內出血情形，先送進加護病房觀察，目前情況已逐漸好轉。

梁如豪為台灣的棒球選手之一，外號「鳥仔」，曾效力中華職棒La New熊隊，2008年退休後，陸續當過桃園航空城棒球隊的教練與管理，並於2014年接下新莊新泰國中青少棒隊總教練至今，棒球生涯共累計拿下61勝65敗、防禦率3.70。