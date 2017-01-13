加碼有鑽石金條 麻豆警誘騙2車手落網

詐騙工具和贓款。（記者楊金城翻攝）

2017-01-13 11:43

〔記者楊金城／台南報導〕詐騙集團搶年關騙錢，踢到鐵板，被麻豆警和被害人合謀詐騙。

麻豆一名婦人接到假冒地檢署來詐騙，機智的麻豆警分局刑警與被害人串通佈下反詐騙局，不斷加碼可提供監管的財物有鑽石、金條、金幣，還哀求對方不要沒入，詐騙集團果然上當，派出2名未成年「菜鳥」車手從台中趕到台南麻豆就逮，上午將2嫌移送法辦。

昨天麻豆被害人接到詐騙電話老招數，稱她健保卡遭到冒用，涉及洗錢及毒品交易，接著又有自稱是台北市員警來電稱檢察官稍後會進行搜索，要她提供家內財物清冊，以免搜索時被當成犯罪所得。

被害人的丈夫熟識警界友人，經詢問友人後，果然這是典型的詐騙手法並通報麻豆分局，麻豆警方立即指派「詐騙組」專人和被害人合作，合謀「詐騙」詐騙集團。

被害人告訴詐騙集團，家中只有6萬多元現金，辦案人員機警的趕緊用紙筆提醒她：「再說有珠寶和值錢的東西」，被害人加碼說家中還有5條金項鍊、2條鑽石項鍊、金條和金幣，並假裝哀求說這些都不是犯罪所得，求求檢察官不要把這些東西沒收。

這下變詐騙集團被唬的一愣一愣的，果然上當，指派2名菜鳥車手從台中趕赴台南麻豆取款，警方守株待兔，順利逮捕2名17歲陳姓車手，2人是國中同學，但國中都沒念畢業，年紀輕輕不學好當起車手，結果第一次出任務就慘遭「詐騙」。

麻豆分局長王森瑒呼籲說，年關將近，詐騙集團在過年前想大撈一票，民眾如接獲可疑詐騙電話，可立即向警方查證，防止被害，讓這些詐騙集團難過年。

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