車手變黑幫台中海線「海口聯盟」瓦解起訴

2017-01-13 11:10

〔記者楊政郡／台中報導〕原詐欺集團車手的23歲童男因案遭通緝，逃亡期間吸收年輕人成立「海口聯盟」，以LINE群組號召行動，製作制服壯大聲勢暴力討債，平常以K他命餵養、販賣給手下、放高利貸，有被害人被逼債鋌而走險犯下搶案來還債，檢方偵結依違反組織犯罪條例、重利、恐嚇、強制、毒品等罪，起訴童男等10人。

起訴書指出，主嫌童本享多年前被詐欺集團吸收擔任車手，被逮捕移送法辦，事後即拒不出庭，遭士林地檢署發布通緝，逃亡期間在台中海線梧棲地區籌組「海口聯盟」暴力討債集團。

童嫌以蔡姓同夥位於梧棲區的住處為據點，以K他命利誘吸收20歲左右青年、未成年人加入，先無償轉讓餵養，後來再改為販售，製作「海口聯盟」制服壯大聲勢，被害人還不出錢，即到住處撒冥紙、丟雞蛋，強押痛毆、逼迫簽下本票，多次包遊覽車出席黑幫公祭，都PO到網路行事相當囂張。

蔡姓被害人去年2月向童嫌借貸2萬元，無法償還每10天一期共4000元高額利息，童嫌率眾到其處住撒冥紙、丟雞蛋，再將其強押到據點痛毆並簽下本票，蔡男走投無路連搶多家檳榔攤、超商及路人包包3起搶案，未料遭警方當街逮捕交保後，卻仍被童嫌逼債償還20萬元本息。

還有張姓被害人借3萬，先扣一期6000元利息，十天一期，張某被強押討債、毆打、威嚇，還向張某祖父威嚇、灑冥紙，逼到被害人有點神經衰弱，心生畏懼。

台中地檢署偵結，依違反組織犯罪條例、重利、恐嚇、強制、毒品等罪，起訴童男等10人，對童嫌請求從重量刑，至於從犯均坦承犯行、年紀尚輕，請從輕量刑。