假孝子搶銀樓 得手金項鍊全變賣買毒

2017-01-13 10:57

〔記者吳昇儒／基隆報導〕26歲男子陳心去年3月12日搶基隆地區的加油站被警方逮捕時，向警方佯稱是為了籌措中風父親的醫藥費，才會動手行搶。本月9日，又佯裝購買金項鍊搶走市值8萬元的黃金變賣，將不法所得全部拿去買毒。警方獲報昨日前往台中，將藏匿在沙鹿的陳男逮捕到案。

基隆市警四分局偵查隊調閱監視器追查犯嫌，鎖定男子陳心（原名陳偉志）。警方調查，陳男持假鈔到銀樓佯裝買金飾，卻動手行搶，知道事跡敗露，決定南下逃逸，先變賣得手的2條金項鍊當作跑路費，南下台中躲藏。

警方調查發現，陳男根本沒有到療養中心照顧過父親，而是在外積欠大筆債務，擔心被人討債鋌而走險，動手行搶，加上他染上吸毒惡習，將換得的贓款都拿去買毒品。陳男擔心被人尋仇，還添購一把玩具槍防身。

陳男在警方偵訊時坦承所有犯行，並向警方表示金飾已經全部變賣，得手的現金都已花費殆盡。

警方在陳男的藏匿處起出一疊假鈔、玩具槍及毒品安非他命，今訊後依搶奪、違反毒品危害管制條例等罪移送基隆地檢署法辦。