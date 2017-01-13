待轉遭搶快冷凍車撞 女騎士慘死輪下
2017-01-13 10:33
〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和今晨發生一起死亡車禍，一名28歲楊姓男子駕駛冷凍車，在中和區環河西路疑似搶快闖紅燈，高速撞上機車女騎士，女騎士不幸死亡。
根據《蘋果日報》報導，今晨5點多，在中和區環河西路與中原街口發生一起死亡車禍，駕駛冷凍車的楊姓男子，疑似搶快闖紅燈，高速撞上一名正在待轉的51歲李姓女騎士，由於車速過快，冷凍車拖行女騎士近40公尺才將車輛停止，女騎士身負重傷，到院前已無生命跡象。
警方接獲通報後到場，對冷凍車駕駛實施酒測，楊姓駕駛並未飲酒，詳細車禍發生原因，還有待警方進一步釐清。
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