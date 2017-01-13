| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北新莊工廠火警 傳有民眾受困
 首頁 > 社會

待轉遭搶快冷凍車撞 女騎士慘死輪下

2017-01-13  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和今晨發生一起死亡車禍，一名28歲楊姓男子駕駛冷凍車，在中和區環河西路疑似搶快闖紅燈，高速撞上機車女騎士，女騎士不幸死亡。

根據《蘋果日報》報導，今晨5點多，在中和區環河西路與中原街口發生一起死亡車禍，駕駛冷凍車的楊姓男子，疑似搶快闖紅燈，高速撞上一名正在待轉的51歲李姓女騎士，由於車速過快，冷凍車拖行女騎士近40公尺才將車輛停止，女騎士身負重傷，到院前已無生命跡象。

警方接獲通報後到場，對冷凍車駕駛實施酒測，楊姓駕駛並未飲酒，詳細車禍發生原因，還有待警方進一步釐清。

廣告
  • 事發路段。（圖擷自Google Map）

    事發路段。（圖擷自Google Map）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 待轉 搶快 死亡車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：待轉遭搶快冷凍車撞 女騎士慘死輪下


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.