新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走

新北市警局記者室內發現101年台北港遷葬無名屍骨灰罈。（記者余衡攝）

2017-01-13 07:51

〔記者余衡／台北報導〕警局重地怎麼會有無主骨灰罐？新北市政府警察局記者室內櫥櫃，11日竟然發現有10罐無主骨灰，辦公人員聽聞後個個咋舌，立刻請來法師唸經超渡，目前暫時將骨灰罐移至私人禮儀公司安置，板橋分局已製作筆錄報檢察官勘驗，經檢察官指示，會同偵查隊、採證小組拍攝台北港遷葬的無主亡靈包裝袋之號碼，完成後將照片傳八里區公所，查詢當初處理之人員，再報檢察官處置。

據了解，一名平面資深記者當天上午使用櫥櫃時，好奇打開一個塵封至少4年的愛迪達黑色手提袋，發現裡面裝有多個類似裝茶葉的罐子，每個罐子開口處還用繩子綑綁打結，沒想到打開罐蓋後發現裡面裝著許多疑似動物骨骸碎片及粉末，他檢視瓶身赫見上頭寫著「101年台北市台北港特定區段徵收遷葬案無主公媽靈骨」，嚇得立刻告知市警局人員。

市警局得知後派員前往查看，發現一共有10罐無主骨灰，由於現今市警局現址前身是台北縣政府辦公大樓，經層層詢問才得知，記者室所在位置先前除短暫歸外事科使用外，過去是縣政府民政科辦公室，推測可能是當時的承辦人忘了帶走，多年來又一直沒人打開，才會被當成雜物堆放在櫥櫃中。

市警局當天下午立刻請來法師唸經超渡，離奇的是當資深記者擲筊請示無主骨骸是否同意遷移時，竟然連續10次都「擲無筊」，最後找來副局長陳永利竟然一次就擲出「聖筊」，經焚香及燒化金紙後，目前10罐骨灰已暫時移至私人禮儀公司安置。

新北市警局記者室內發現101年台北港遷葬無名屍骨灰罈。（記者余衡攝）

新北市警局記者室。（記者余衡攝）

新北市警局記者室內發現101年台北港遷葬無名屍骨灰罈。（記者余衡攝）

新北市警局記者室內發現101年台北港遷葬無名屍骨灰罈，市警局找來師父念經燒香祭拜。（記者余衡攝）

新北市警局記者室內發現101年台北港遷葬無名屍骨灰罈，市警局照找來師父燒香念經祭拜。（記者余衡攝）