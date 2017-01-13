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中信銀內湖購地案 主秘陳永晉裁定5千萬交保

2017-01-13  07:31

〔記者溫于德／台北報導〕檢調偵辦中信銀內湖購地案，認定中信銀董事長室專委張明田及主秘陳永晉，主導中信銀高價承購張家人以人頭公司取得的土地，套利8.9億元，昨依違反證交法之特別背信等罪，起訴張明田、陳永晉與中信銀副總柯弘達、協理陳立三、張明田胞弟慶瑞開發董事張明人等5人。在押的張、陳經連夜召開接押庭後，今凌晨法官遭裁定張續押3月；陳則以5000萬元交保 、但每天需向轄區派出所報到。

台北地院表示，張明田涉犯重罪，仍有串證之虞，法官遂裁定繼續羈押禁見3月。陳永晉部分，法官認定無羈押必要，但諭令5000萬交保，並於每天晚間8至9時前往轄區派出所報到；陳今晨先被暫時還押台北看守所，交保期限到今天下午4時。

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  • 檢調偵辦中信銀購地弊案，昨起訴多人，中信銀主秘陳永晉被裁定5000萬元交保。（資料照，記者黃耀徵攝）

    檢調偵辦中信銀購地弊案，昨起訴多人，中信銀主秘陳永晉被裁定5000萬元交保。（資料照，記者黃耀徵攝）

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