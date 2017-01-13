竊車「黑衣怪客」橫行台南市 還用辣椒水襲警
2017-01-13 06:33
歹徒疑似就是以警方最近新配的警械「霧狀辣椒水」襲警，最後逃出法網。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕這個月台南發生多起機車竊案，竊嫌騎著贓車在市區兜風，直到警方發動圍捕才加速逃離，挑釁意味濃厚，歹徒全身穿著黑衣、戴全罩式安全帽，由於警方至今仍未掌握身分，因此以「黑衣怪客」稱呼歹徒；12日下午，市區分局警員好不容易鎖定歹徒，騎車尾隨攔截，不料遭到歹徒持辣椒水反擊逃亡，警員眼睛遭辣椒水噴到送醫，所幸沒有大礙，今日凌晨已返回工作崗位。
據了解，歹徒特徵身高約170公分、體重約60到70公斤身材微胖，犯案時總是穿著全身黑，且犯案後歹徒行跡相當詭譎，似乎沒有急於把贓車騎拿去變賣，而是在市區兜風，警方透過監視器發現，歹徒曾騎著贓車多次在同路段狂飆，時速相當高不像是在尋找下手對象，反而像在挑釁警方。
警方透露，歹徒騎車技術很好，從中西區到歸仁曾僅花10分鐘，且歹徒戒心很高，在騎車時只要有其他騎士離他太近，他就會加速逃離，歹徒偷車時有針對特定廠牌，這個月來，犯案蹤跡遍布中西區、北區、東區與永康，把贓車騎到沒油後，就把車子丟在路邊，令警方不了解歹徒的犯案動機。
12日下午，警方循線發現歹徒出現在市區，立即發動圍捕，不過歹徒發現警員騎車在後方追趕，追至永康區時，歹徒拿出警方近期才配用的警械辣椒水，朝尾隨的警員噴灑，不僅讓歹徒逃出法網，警員還差點摔車，今日才好轉回到崗位。
警方目前正在分析歹徒涉嫌竊案，掌握蛛絲馬跡，誓言要將「黑衣怪客」逮捕到案。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…
- 農村再生 埤塘架「浮島」種菜
- 韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源
- 阿妺巡演60場 票房逾30億
- 《再生回來》地震失愛子 災民連晃汶夫婦產女
- 健康益壽年糕 慢性病患步步糕升
- 證券行情表、證券表格
- 紅色美人-3
- 慘！洪榮宏票房不舉 驚爆三大致命傷
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 來去夏威夷 小潘夢想成真
- 布袋29公頃濕地 籌劃生態復育區
- 籃網7連敗豪神繼續養傷 今日賽事轉播與預告
- 幸福企業 台積電籲放寬加班上限
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 營養午餐費20年未調 業者盼漲
- 僅5％蠶絲 黑心棉被中國製
- 綠委提TRF一行為一罰 金管會支持
- 全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
- 豬哥亮撈金失守 謝金晶第一次被奪走
- 侯佩岑買鍊獻愛 關懷戰區兒童
- 機捷反恐防暴 設影像即時回傳
- 《觀察筆記》就是台灣
- 自由廣場》房東都是惡房東？
- 《遇見調香師》Karine Dubreuil:香味是種主觀的感受
- 海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個…
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- SBL ／李恩失業3天 重回台銀懷抱
- 台南公園迎百歲 日本庭園大師助改造
- HBL／混血王子大戰 顏值戰力有看頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Blood bank chair resigns after report of KMT links
- 屏基居家照護 銜接長照2.0
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- 男裝，義大利四天大王之戰-2：Malo
- 一式成經典-2
- 設計師的偏執-3
- 北市義交出勤違停銷單 交大、停管處兩套標準
- 燦坤幸福購 蘋果成雙省很大
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竊車「黑衣怪客」橫行台南市 還用辣椒水襲警
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分