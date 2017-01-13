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竊車「黑衣怪客」橫行台南市 還用辣椒水襲警

歹徒疑似就是以警方最近新配的警械「霧狀辣椒水」襲警，最後逃出法網。（記者王捷攝）

2017-01-13  06:33

〔記者王捷／台南報導〕這個月台南發生多起機車竊案，竊嫌騎著贓車在市區兜風，直到警方發動圍捕才加速逃離，挑釁意味濃厚，歹徒全身穿著黑衣、戴全罩式安全帽，由於警方至今仍未掌握身分，因此以「黑衣怪客」稱呼歹徒；12日下午，市區分局警員好不容易鎖定歹徒，騎車尾隨攔截，不料遭到歹徒持辣椒水反擊逃亡，警員眼睛遭辣椒水噴到送醫，所幸沒有大礙，今日凌晨已返回工作崗位。

據了解，歹徒特徵身高約170公分、體重約60到70公斤身材微胖，犯案時總是穿著全身黑，且犯案後歹徒行跡相當詭譎，似乎沒有急於把贓車騎拿去變賣，而是在市區兜風，警方透過監視器發現，歹徒曾騎著贓車多次在同路段狂飆，時速相當高不像是在尋找下手對象，反而像在挑釁警方。

警方透露，歹徒騎車技術很好，從中西區到歸仁曾僅花10分鐘，且歹徒戒心很高，在騎車時只要有其他騎士離他太近，他就會加速逃離，歹徒偷車時有針對特定廠牌，這個月來，犯案蹤跡遍布中西區、北區、東區與永康，把贓車騎到沒油後，就把車子丟在路邊，令警方不了解歹徒的犯案動機。

12日下午，警方循線發現歹徒出現在市區，立即發動圍捕，不過歹徒發現警員騎車在後方追趕，追至永康區時，歹徒拿出警方近期才配用的警械辣椒水，朝尾隨的警員噴灑，不僅讓歹徒逃出法網，警員還差點摔車，今日才好轉回到崗位。

警方目前正在分析歹徒涉嫌竊案，掌握蛛絲馬跡，誓言要將「黑衣怪客」逮捕到案。

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