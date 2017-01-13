警破地下彩券簽賭站 雲端簽牌「Line和Mail」都行

2017-01-13 06:00

［記者陳恩惠／台北報導］北市大同警分局飛象過河，在新北市蘆洲區一處民宅，破獲地下彩券簽賭站，經專案人員長期蒐證，當場查獲51歲負責人洪姓女子、下線的48歲林姓組頭及賴姓賭客等3人，同時起出72張簽注單、傳真機1台及2支智慧型手機，全案經詢後依賭博罪將洪、林嫌移送法辦，賴姓賭客則以社會秩序維護法裁罰。

警方調查，洪女經營的地下彩券簽賭站藏身在民宅內，專收全國各地下線組頭簽單，為因應下線龐大簽注量，除了利用傳統傳真機外，還利用網路Email及手機通訊軟體Line接收簽單，組頭彼此間亦透過Line群組互通有無，群組成員管控嚴密、組織分工有條不紊，並租用雲端以利下線組頭傳遞簽單及資料儲存，儼然自成一科技化地下彩券簽賭社群。

警方調查，洪女的地下簽賭站，是以「台灣彩券」每週一至六開獎的「今彩539」做為中獎依據，除了大台北地區之外，還兼收來自台中以北各縣市簽注站組頭的簽單。

警方說，洪嫌因資金充裕、管理組織綿密，簽注站深受各界賭客信任，因此生意相當興隆，業務量之大，必須利用手機Line及雲端資料儲存控管，才能讓她的簽注站能順利運作。