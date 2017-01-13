熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..

2017-01-13 06:09

［記者陳恩惠／台北報導］「水帶固定座」、「消防栓固定座」一般人可能沒見過，但是對專責救災的打火弟兄來說，這也是難得一見的好物，特別的是這不是公家的制式配備，而是台北市消防局北投中隊的各分隊才可能見著，原因無他，這些都是光明分隊的義消曾潤松研發改良的成果，沒想到昨天凌晨的出勤，竟是他人生中最後一次協勤。

曾潤松昨天深夜騎機車趕赴救火途中，不慎自撞燈桿身亡，令打火兄弟及義消伙伴們相當不捨。

消防局表示，「潤哥」真的是一位很熱心的人，只要聽見消防車的響笛，他立刻打電話詢問火場地址，然後騎上機車往火災現場飛奔而去，協助拉水線及整理管子，如果發現救災裝備使用起來不方便或不順手，潤哥憑著自身專長，立刻研發、改造和加強，例如「水帶固定座」和「消防栓固定座」就是方便消防人員在火場搶救時，能更加靈活有效運用水帶佈線，以及方便消防人員騎著機車四處查察全市各地區的消防栓，放在機車腳踏墊上不至晃動，一見這2款由潤哥改良的好物，讓消防同仁又紅了眼眶。

消防局表示，60 歲的曾潤松從事義消20餘年，自民國70幾年便開始加入消防協勤救災的工作，10餘年前，因為日夜出勤不特定，一度影響家庭生活，為此暫時退出，但這些年，只要他有空，仍不定時前往協助，直到去年重新再加入，10月間通過消防局的審核，成為「正式義消」。