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酒醉男躺路中鬧事 女警霸氣壓制

2017-01-13  01:43

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名56歲的劉姓男子，昨晚11時許與朋友飲酒聚餐，返家途中酒醉倒臥在自強路一段的雙黃線上，警方獲報到場，見男子爛醉不斷胡言亂語，無法溝通，也不願意離開路中央，相當危險，將他壓制帶回警局，整個過程被民眾目擊，放上臉書社團。

警方表示，劉姓男子從事臨時工，與友人聚餐後疑似喝得太醉，直接走到馬路中間躺下，警方到場後並無妨礙公務情事，為顧慮用路人安全，將他帶回警局保護管束，也通知劉男女友前來警局了解事發經過，待劉男酒醒後便讓他自行返家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 警方最後將酒醉男子帶回警局保護管束。（記者王宣晴翻攝臉書）

    警方最後將酒醉男子帶回警局保護管束。（記者王宣晴翻攝臉書）

  • 女警壓制酒醉鬧事的男子。（記者王宣晴翻攝臉書）

    女警壓制酒醉鬧事的男子。（記者王宣晴翻攝臉書）

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