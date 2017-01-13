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抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人

2017-01-13  00:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前有騎士因車禍被壓在車底，約20個熱心民眾見狀合力抬車救人，影片傳出被譽為「台灣最美風景」。不過，許多警消、醫護人員對民眾的做法並不苟同，提醒發生車禍還是等專業人員到場處理較好，否則處理不慎恐成過失殺人。

綜合媒體報導，有消防人員看過影片後表示，被重物壓著的人若失去原有壓力，可能導致大量出血，且傷者脊椎可能已受傷，貿然移動傷者相當不智；若是專業救護人員，在施救的同時能同時觀察血壓，也會以護頸套保護頸椎。

有警察受訪直言，若有傷者被壓住，最好還是等消防人員到場、以專業機具移動車輛，否則抬車的人如果不小心「手軟」，恐變成過失殺人。

奇美醫院緊急醫療系統科主任郭炳讓表示，除非能確認病人沒有肢體或頸椎受傷，否則一般還是不建議移動病人。有醫護人員進一步說明，影片中的傷患看起來仍有意識，不必貿然移動，否則可能造成脊椎或肋骨骨折，有危及生命的風險。

引起討論的影片，是台南永康中華路與中正南路10日發生的車禍，當時女騎士駕駛機車，遭右轉的轎車撞上並壓在車底，經熱心民眾抬車救人、送醫救治後發現肝臟撕裂、身上多處骨折，所幸目前意識清醒、無生命危險。

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  • 眾人合力抬起車輛，試圖將壓在車底下的民眾救出。（翻攝自臉書社團「台南諸事會社」）

    眾人合力抬起車輛，試圖將壓在車底下的民眾救出。（翻攝自臉書社團「台南諸事會社」）

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相關關鍵字： 台灣最美的風景 抬車救人 救人 熱心民眾 警察 車禍
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