電視台化妝師頸纏鞋帶 臥房上吊亡
2017-01-12 23:54
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區一名39歲吳姓女化妝師，疑因工作壓力大，精神狀況不穩定，今天晚間，被返回租處的同居男友發現，已利用鞋帶上吊自殺，警消據報趕抵，發現吳女身上已出現屍斑，顯然已死亡多時，由於門窗未遭破壞，初步已排除他殺的可能，目前警方仍在鑑識中。
消防局119勤務中心，今天晚間8時40分據報有一起北市新民路某公寓的救護案，消防局派出1部救護車2名救護人員趕往，抵達發現，女子衣著整齊半坐半躺在床上，脖子以鞋帶繞頸，另一端固定在天花板的吊扇上，吊扇疑因無法承受女子重量，底座部分已有些許脫落，由於吳女已出現屍斑，右側臉部遭咬傷，懷疑遭飼養的臘腸狗啃咬。
警方調查，吳女是電視台的化妝師，三年前與男友一同租住在這棟公寓的三樓，雖然同居卻未同房，兩人分別住在三樓的2間雅房，近來疑因壓力大，導致精神狀況不穩定，但已就診服藥；吳女的男友哭著表示，今天清晨上班前，他還和女友打聲招呼才出門，當時見她仍好好的，不知道為什麼會想不開。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 三總醫師涉勾結勞保黃牛撈6千萬 移送北檢複訊
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 槍毒通緝犯揚言自爆 老婆孩子溫情喊話落網
- 3度判死變「可教化」謝依涵改判無期
- 佯裝買飲料卻盜愛心箱 得手還囂張跟店員聊天
網友回應
熱門新聞
- 台籍AV女社長揭密 8成「潮吹」是這樣來的
- 美式訓練「對味」 恰恰揮棒變快
- 展現生命熱力的撼動饗宴 週日桃園展演中心登場
- 莎拉布萊曼府城開唱 放送隱藏版曲目
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 《川普內閣參院聽證會》司法部長塞森斯駁種族歧視
- 福斯認罪 支付美國43億美元
- 美防長提名人：俄中是美策略競爭者
- 賀陳旦一席話 讓潘孟安如「失速列車」
- 立院三讀 長照財源：菸稅、遺贈稅
- 昔軍公教「繳少領飽」是事實 林萬億：非污名化
- iPhone 8採玻璃機殼 康寧、伯恩為背蓋供應商
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 楊晴代言保養品 防曬乳每天當喝水喝
- 打台日賽 「恰恰隊長」還沒點頭
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 美乾燥玉米酒糟 中課徵雙反稅
- 台中哪個區最邊緣？ 鄉民：大安區
- 永瀨正敏續27年緣 助攻賈木許新片
- 〈台股青紅燈〉兩個生意人 只會談生意
- 自由廣場》平心面對張憲義事件
- 大同爆量強漲 股價5年來新高
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
- 台中歌劇院租給直銷商辦發表會 遭批「出賣靈魂」
- 奧蒂嘉就職 稱蔡台灣總統
- 國旅卡遊台灣 業者下殺5折
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 謝沛恩怎麼了？大嗆要殺了吳克群
- 美軍在日部署F-35戰機 牽動亞太防衛情勢
- 吳阿明樂觀幽默 一生奉獻公共事務
- 遵守兩大原則 例假、休息日可彈性挪移
- 台東替代役男 為84戶獨老大掃除
- 繼美、德受害後 瑞典也稱俄國假新聞干政
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 鐘靈裁併校舍活化 埔里公所願價購
- 在自由副刊筆耕人生──庄腳人
- 邀蕭青陽操刀 桃園農博主視覺走簡潔風
- 異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：電視台化妝師頸纏鞋帶 臥房上吊亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分