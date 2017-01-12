電視台化妝師頸纏鞋帶 臥房上吊亡

2017-01-12 23:54

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區一名39歲吳姓女化妝師，疑因工作壓力大，精神狀況不穩定，今天晚間，被返回租處的同居男友發現，已利用鞋帶上吊自殺，警消據報趕抵，發現吳女身上已出現屍斑，顯然已死亡多時，由於門窗未遭破壞，初步已排除他殺的可能，目前警方仍在鑑識中。

消防局119勤務中心，今天晚間8時40分據報有一起北市新民路某公寓的救護案，消防局派出1部救護車2名救護人員趕往，抵達發現，女子衣著整齊半坐半躺在床上，脖子以鞋帶繞頸，另一端固定在天花板的吊扇上，吊扇疑因無法承受女子重量，底座部分已有些許脫落，由於吳女已出現屍斑，右側臉部遭咬傷，懷疑遭飼養的臘腸狗啃咬。

警方調查，吳女是電視台的化妝師，三年前與男友一同租住在這棟公寓的三樓，雖然同居卻未同房，兩人分別住在三樓的2間雅房，近來疑因壓力大，導致精神狀況不穩定，但已就診服藥；吳女的男友哭著表示，今天清晨上班前，他還和女友打聲招呼才出門，當時見她仍好好的，不知道為什麼會想不開。

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