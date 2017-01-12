槍毒通緝犯揚言自爆 老婆孩子溫情喊話落網
2017-01-12 23:21
屏東潮州今晚出現通緝犯與警方對峙，高姓通緝犯直到晚間9點多才落網。（民眾提供）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東警方今天晚上在潮州進行掃蕩，26歲的高姓槍毒通緝犯發現自己躲不掉，竟然拿出槍及瓦斯揚言自爆，與警方對峙超過2小時，警方最後找來嫌犯的老婆、姊姊及2個女兒溫情喊話，高嫌才棄械投降。
警方指出，經由線報掌握了高姓槍毒通緝犯與有毒品前科的24歲柴姓嫌犯，近日在潮州、萬丹一帶活動，今天晚間6點左右，柴姓嫌犯先落網，高嫌看見警方後，立即躲進友人家中廁所，警方跟上前，沒想到高嫌竟拖出瓦斯桶，並拿槍抵著自己揚言要自爆。
警方透露，高嫌有多項通緝，去年初才遭潮州警方逮捕，由於其中1項通緝遭法院判刑8年，高嫌可能因此賭上性命也要拒捕，警方最後找來高嫌的家人進行溫情喊話，一直到晚間9點多高嫌最終才放下槍就補。
對峙現場拉起封鎖線，警方最後順利帶回高、柴兩嫌，並查扣2把槍支、子彈59發，屏東縣警察局也表示，將於明天上午舉行記者會說明案情。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 三總醫師涉勾結勞保黃牛撈6千萬 移送北檢複訊
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 金門再查獲中國抽砂船越界盜採 今聲押7人
- 討債集團自創10大酷刑 燙手腳、點炮炸GG
- 男子順手偷走「菜籃車」 落網辯：以後可能用得到！
網友回應
熱門新聞
- 台籍AV女社長揭密 8成「潮吹」是這樣來的
- 美式訓練「對味」 恰恰揮棒變快
- 展現生命熱力的撼動饗宴 週日桃園展演中心登場
- 莎拉布萊曼府城開唱 放送隱藏版曲目
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 《川普內閣參院聽證會》司法部長塞森斯駁種族歧視
- 福斯認罪 支付美國43億美元
- 美防長提名人：俄中是美策略競爭者
- 賀陳旦一席話 讓潘孟安如「失速列車」
- 立院三讀 長照財源：菸稅、遺贈稅
- 昔軍公教「繳少領飽」是事實 林萬億：非污名化
- iPhone 8採玻璃機殼 康寧、伯恩為背蓋供應商
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 楊晴代言保養品 防曬乳每天當喝水喝
- 打台日賽 「恰恰隊長」還沒點頭
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 美乾燥玉米酒糟 中課徵雙反稅
- 台中哪個區最邊緣？ 鄉民：大安區
- 永瀨正敏續27年緣 助攻賈木許新片
- 〈台股青紅燈〉兩個生意人 只會談生意
- 自由廣場》平心面對張憲義事件
- 大同爆量強漲 股價5年來新高
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
- 台中歌劇院租給直銷商辦發表會 遭批「出賣靈魂」
- 奧蒂嘉就職 稱蔡台灣總統
- 國旅卡遊台灣 業者下殺5折
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 謝沛恩怎麼了？大嗆要殺了吳克群
- 美軍在日部署F-35戰機 牽動亞太防衛情勢
- 吳阿明樂觀幽默 一生奉獻公共事務
- 遵守兩大原則 例假、休息日可彈性挪移
- 台東替代役男 為84戶獨老大掃除
- 繼美、德受害後 瑞典也稱俄國假新聞干政
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 鐘靈裁併校舍活化 埔里公所願價購
- 在自由副刊筆耕人生──庄腳人
- 邀蕭青陽操刀 桃園農博主視覺走簡潔風
- 異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：槍毒通緝犯揚言自爆 老婆孩子溫情喊話落網
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分