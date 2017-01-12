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槍毒通緝犯揚言自爆 老婆孩子溫情喊話落網

屏東潮州今晚出現通緝犯與警方對峙，高姓通緝犯直到晚間9點多才落網。（民眾提供）

2017-01-12  23:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東警方今天晚上在潮州進行掃蕩，26歲的高姓槍毒通緝犯發現自己躲不掉，竟然拿出槍及瓦斯揚言自爆，與警方對峙超過2小時，警方最後找來嫌犯的老婆、姊姊及2個女兒溫情喊話，高嫌才棄械投降。

警方指出，經由線報掌握了高姓槍毒通緝犯與有毒品前科的24歲柴姓嫌犯，近日在潮州、萬丹一帶活動，今天晚間6點左右，柴姓嫌犯先落網，高嫌看見警方後，立即躲進友人家中廁所，警方跟上前，沒想到高嫌竟拖出瓦斯桶，並拿槍抵著自己揚言要自爆。

警方透露，高嫌有多項通緝，去年初才遭潮州警方逮捕，由於其中1項通緝遭法院判刑8年，高嫌可能因此賭上性命也要拒捕，警方最後找來高嫌的家人進行溫情喊話，一直到晚間9點多高嫌最終才放下槍就補。

對峙現場拉起封鎖線，警方最後順利帶回高、柴兩嫌，並查扣2把槍支、子彈59發，屏東縣警察局也表示，將於明天上午舉行記者會說明案情。

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