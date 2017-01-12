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金門再查獲中國抽砂船越界盜採 今聲押7人

2017-01-12  21:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海巡隊宣布查獲1艘名為「遠泰99號」中國抽砂船，非法越界盜採砂石，除當場要求船上500立方公尺砂石「吐」回大海，7名船員依違反兩岸人民關係條例、竊盜罪移送檢方，今天聲押獲准。

金門近年疑遭中國大量抽採砂石影響，海岸屢出現掏空、退縮，甚至有岸際碉堡墜落、墓地金甕裸露現象；金門海巡隊為遏止中國抽砂船越界盜採惡行，持續監控海域動靜。

金門海巡隊11日根據雷情系統，於禁、限制水域的后扁海域，查獲中國福建籍抽砂船「遠泰99號」郭姓船長等7人違法盜採海砂，立刻要求將船上500立方公尺砂石卸返大海，人、船帶回，得處新台幣100萬元至1000萬元罰款。

金門海巡隊組主任沈明豪表示，近來針對查獲抽砂船的罰款金額日益提高，中國抽砂船因此對於航行接近船艇十分敏感，取締不易；年節將至，金門海巡絕不鬆懈，一定持續查緝。

金門海巡隊指出，去年共查獲中國抽砂船3艘，越界漁船47艘，裁罰31艘，沒入17艘，裁罰金額新台幣1190萬元。

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  • 金門海巡隊查獲「遠泰99號」中國抽砂船，當場要求船上五百立方公尺砂石「吐」回大海，（圖由金門海巡隊提供）

    金門海巡隊查獲「遠泰99號」中國抽砂船，當場要求船上五百立方公尺砂石「吐」回大海，（圖由金門海巡隊提供）

  • 金門海巡隊隊員縱身躍上中國船盤查。（圖由金門海巡隊提供）

    金門海巡隊隊員縱身躍上中國船盤查。（圖由金門海巡隊提供）

  • 金門海巡隊及特勤隊查獲越界中國抽砂船，並將船員押回偵辦。（圖由金門海巡隊提供）

    金門海巡隊及特勤隊查獲越界中國抽砂船，並將船員押回偵辦。（圖由金門海巡隊提供）

  • 近年疑因中國抽砂船大量採砂，導致金門海岸線退縮，部分埋於土中的骨灰罈外露破損。（記者吳正庭攝）

    近年疑因中國抽砂船大量採砂，導致金門海岸線退縮，部分埋於土中的骨灰罈外露破損。（記者吳正庭攝）

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