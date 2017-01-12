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嚴抓酒駕！ 南投即起「路檢大執法」

年關在即，南投酒駕案件居高不下，警方將展開「路檢大執法」專案，減少交通意外發生。（記者謝介裕攝）。

2017-01-12  21:27

〔記者謝介裕／南投報導〕再過半個月，就是一年一度農曆除夕家家戶戶圍爐的日子，南投縣警察局統計，去年一整年死亡車禍總共71件，造成73死亡，酒後駕車依舊居高不下，令警方不敢掉以輕心，遂決定今日起至27日除夕當天，將展開「路檢大執法」專案，盼提高執法強度，減少意外發生，讓大家能過個平安年。

據南投縣警局交通隊資料，去年死亡車禍總共71件，比前年增加17件；死亡人數也從56人增至73人，其中以酒駕14件居冠，其次，則是闖紅燈、超速等違反交通號誌管制，其中，以機車肇事率最高，占所有交通工具5成以上，因此警方執行「路檢大執法」專案過程中，也將把機車騎士有無遵守交通規則，列為路檢勤務的重點。

交通部公路總局也表示，目前係「新年頭、舊年尾」，各行各業吃尾牙的時機，但提醒民眾一定要恪遵「酒後不開車、開車不喝酒」規定，且自今年起涉及酒駕的強制法規講習也從嚴辦理，初犯從原先4小時增至6小時，累犯則從6小時增加1倍至12小時，不容民眾漠視。

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  • 年關在即，南投酒駕案件居高不下，警方將展開「路檢大執法」專案，減少交通意外發生。（記者謝介裕攝）。

    年關在即，南投酒駕案件居高不下，警方將展開「路檢大執法」專案，減少交通意外發生。（記者謝介裕攝）。

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