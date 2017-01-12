工人安裝鋁窗墜樓身亡 勞工局明到場調查

2017-01-12 21:25

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區新城三路社區今傳出工安意外，一名35歲的楊姓工人下午5時許獨自垂吊安裝鋁窗時，不慎失足墜落10樓，警消獲報到場，發現楊男已無生命跡象，送醫急救後在晚間8時許宣告不治。

勞工局表示，楊男為外包社區鋁窗企業員工，下午5時許在9樓施工時不慎墜樓，現場目前已停止作業，考量天色已晚，不利實施現場調查，將於明日派員前往檢查。