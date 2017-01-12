男子順手偷走「菜籃車」 落網辯：以後可能用得到！

2017-01-12 21:28

［記者陳恩惠／台北報導］北市九旬林姓夫婦今天上午，拉著菜籃車相偕逛超市，採買結帳出來後，驚見放在門口的菜籃車不翼而飛，以致雙手滿滿的蔬果、物品無處放，急著向北投警分局石牌派出所報案；經警方調閱監視器，發現45歲楊姓男子行跡可疑，60分鐘內，循線找到超市外200公尺的楊家，當場人贓俱獲，楊嫌落網辯稱「防患未然，以後可能用得到！」訊後依竊盜罪送辦。

石牌所說，今天上午10時，林姓夫婦拉著菜籃車，走到北市致遠二路上的「全聯福利中心」採購，進門前依例將手上的菜籃車暫時放在店門口，結帳後走出門，正欲將採買的蔬果、生活物品一一放進籃子內，沒想到半小時前擺的菜籃車竟然消失無蹤，詢問店員和經過的民眾，竟無人看見。

夫婦倆不得已只得向警方求助，當時擔服巡邏勤務的石牌所長陳世偉及2名員警楊卓修、朱邠淳，立刻趕赴現場，林姓老翁向警方表示，自己年事已高，今年都90幾啦，行動緩慢，雙手也不大提得起物品，購物後，一定要有菜籃車才能將採買的物品帶回家，所以拜託警方幫個忙，幫他倆找回菜籃車。

經警方調閱監視影像，根據竊嫌的身材、衣著等特徵，循嫌追到離超市有200公尺遠的公寓，抬頭清查，赫然發現三樓的陽台外，就站著1名特徵相符的楊姓男子，請他下樓接受調查，果然在起出遭竊的菜籃車。

沒有前科的楊嫌供稱，行經超市外時，只因一時貪念，順手就將菜籃車帶回家，他辯稱：「我家經濟不好，覺得以後會用到！」事後，老夫婦大讚警察神速的辦案能力，道謝幫他們尋回菜籃車。